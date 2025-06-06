В Уфе отказ в выплатах отцу погибшего в ДНР мобилизованного признали незаконным

Верховный суд Башкирии признал незаконным отказ отцу погибшего военнослужащего в единовременной выплате и пенсии по потери кормильца. Соответствующее определение опубликовано в картотеке дел суда.

Как следует из материалов дела, несколько лет семья истца жила в Башкирии, а затем переехала на территорию Украины. После расторжения брака отец военнослужащего вернулся в республику. 19 февраля 2022 года сын истца был мобилизован указом главы Донецкой народной республики и погиб.

Как указывал истец, он обратился в республиканский центр социальной поддержки населения с заявлением о предоставлении ему единовременной материальной помощи как члену семьи погибшего на СВО военнослужащего — и получил отказ. В военном комиссариате ему также отказались назначить пенсию по потере кормильца. Причиной для этого стало то, что военнослужащий погиб до присоединения Донецкой народной республики к Российской Федерации. При этом отцу погибшего военнослужащего было выдано удостоверение, подтверждающее, что он является членом семьи погибшего ветерана боевых действий и имеет право на меры социальной поддержки. В то же время, отмечал заявитель, его бывшей супруге пенсия по потере кормильца была назначена.

Истец пытался оспорить принятые центром соцподдержки и военкоматом решения в Советском районном суде — в удовлетворении заявления было отказано. В апелляционной жалобе он указывал, что его сын призван на военную службу по мобилизации, впоследствии ДНР, гражданином которой он являлся, была присоединена к Российской Федерации. Позицию заявителя поддержала прокуратура.

Верховный суд, удовлетворяя исковые требования, указал, что Вооруженные силы Донецкой народной республики являются организацией, содействующей выполнению задач СВО, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Соответственно погибший относится к ветеранам боевых действий. Его родители имеют право на предусмотренные российским законодательством меры социальной поддержки для членов семей погибших ветеранов боевых действий.

Наталья Балыкова