В Кумженской роще определят количество деревьев под снос в 2026 году

В Ростове-на-Дону власти решили выделить средства для обследования деревьев в Кумженской роще на предмет заражения вредителями. Поврежденные насаждения планируют снести в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кумженская роща. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Фото: Кумженская роща. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

«Кумженская роща расположена в карантинной фитосанитарной зоне по ясеневой изумрудной златке, вызывающей гибель деревьев»,— пояснили в горадминистрации.

Также в ведомстве отметили, что снос аварийных деревьев и уборка подлеска проходят в роще ежегодно. Этой весной подобные работы выполнены на площади в 5 га.

Наталья Белоштейн