Трех участников СВО похоронили в Удмуртии

Трех участников специальной военной операции похоронили в двух районах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов. В Красногорском районе в последний путь проводили ефрейтора Сергея С., а в Кезском районе похоронили рядовых Юрия Б. и Руслана М.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.