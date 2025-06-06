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В Миллерово установили резервное оборудование для поврежденной БПЛА телевышки

Для разбитой обломками БПЛА телевышки в Миллеровском районе установили резервное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. На месте проводятся наладочные работы.

Фото: Телевышка в Миллерово. Фото пресс-службы администрации муниципалитета

Фото: Телевышка в Миллерово. Фото пресс-службы администрации муниципалитета

В случае возникновения проблем с приемом телевизионного сигнала местным жителям власти порекомендовали звонить специалистам Ростовского центра РТРС.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», телевышка в Миллерово была повреждена 5 июня во время отражения атаки беспилотников.

Наталья Белоштейн

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