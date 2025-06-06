Набиуллина сообщила о замедлении спроса в строительстве

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что структурная трансформация экономики замедляет спрос в некоторых отраслях, включая строительство. Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора по ставке.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Структурная трансформация, которая происходит, в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, в строительной»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата, в 2024 году оборот строительных организаций составил 14,74 трлн руб. Это на 9,6% больше, чем 2023 году. За прошлый год в России возвели 14,2 тыс. многоквартирных домов и 461,3 тыс. частных. Всего построено 1,36 млн квартир.

5 июня вице-премьер Марат Хуснуллин допустил существенное сокращение ввода жилья к 2027 году. По его словам, это связано с остановкой строительных проектов.

Подробнее о ситуации в строительстве жилья — в материале «Ъ» «Премьеры отменяются».

Екатерина Отрашкевич