В Магнитогорске завершено дело о сбитой на пешеходном переходе пенсионерке

Сотрудники полиции Магнитогорска завершили расследование уголовного дела 57-летней местной жительницы, которая на BMW сбила 88-летнюю горожанку на пешеходном переходе. Пенсионерка выжила, но получила тяжелые травмы, сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции УМВД России по Магнитогорску.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января этого гожа на перекрестке улиц Советская и Зеленый лог. По версии следствия, водительница BMW Х6 пыталась совершить небезопасный маневр, нарушив требования дорожных знаков. Так, следуя по крайней левой полосе, с которой разрешался только разворот, автомобилистка пыталась повернуть налево. В результате, сместившись влево на полосу встречного движения, водительница стала смотреть в правые боковые стекла салона и правое зеркало заднего вида, чтобы не создавать помехи другим машинам, установили в ГАИ.

«Вследствие этого водитель своевременно не обнаружила, хотя по условиям видимости и обзорности могла и должна была обнаружить, опасность для своего движения в виде 88-летней женщины, переходившей проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на зеленый сигнал светофора», — сообщает городской отдел ГАИ.

В результате ДТП пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью. Водительнице предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).