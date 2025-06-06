На СвЖД назначили дополнительные рейсы в связи с праздниками

На Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные рейсы пригородных поездов, в связи с праздничными выходными в июне, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 9 по 15 июня поезд «Орлан» Екатеринбург — Михайловский Завод №7011/7012 до природного парка «Оленьи ручьи» будет курсировать ежедневно. Ранее поезд ходил по пятницам, субботам, воскресеньям.

Межрегиональные поезда №7028/7007, соединяющие Екатеринбург, Верхний Уфалей и Челябинск, выполнят дополнительные рейсы 11 и 12 июня. Электрички из Екатеринбурга в Полевской, Мурзинку, Нижний Тагил и маршруты от станции Дружинино до Михайловского Завода, обычно работающие по выходным, будут курсировать и 12 и 13 июня.

Кроме того, изменится порядок курсирования электропоездов «Финист». Поезд №7051 Екатеринбург — Шаля назначен на 11 июня, на 13 июня — отменен. Поезд №7052 Шаля – Екатеринбург отправится 12 июня вместо 14 июня. Электрички Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный и Керамик — Нижний Тагил, курсирующие только по рабочим дням, отменены 12 и 13 июня.

Ранее сообщалось, что в мае пассажиропоток на СвЖД вырос на 6,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За месяц железная дорога перевезла 3,1 млн пассажиров.

Полина Щуцкая