В нижегородском аэропорту раскрыли канал незаконной миграции

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли в аэропорту Нижнего Новгорода канал незаконной миграции. Среди подозреваемых — гражданские лица и сотрудники транспортной полиции.

По данным следственного управления на транспорте, участники группы находили среди пассажиров тех, кто нарушил миграционное законодательство во время пребывания в России. Вместо того, чтобы привлечь мигрантов к ответственности, подозреваемые за определенную плату позволяли им выехать из России.

Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности нижегородского управления транспортной полиции устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и причастных к ним лиц.

Шестерых обвиняемых суд по ходатайству следствия отправил под арест. В случае подтверждения вины сотрудники транспортной полиции будут уволены.

Андрей Репин