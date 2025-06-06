В Югре 40 выпускников получат выплаты в 100 тыс. руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО—Югре) 40 выпускников сдали ЕГЭ (единый государственный экзамен) на высший балл. Они получат выплаты в 100 тыс. руб., сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

28 учеников получили 100 баллов на экзамене по химии, 11 человек — по литературе, еще один — по истории. «По сравнению с прошлым годом удвоилось число школьников, достигших максимального результата по химии»,— написал господин Кухарук. Доля выпускников, получивший высокий балл по истории, тоже выросла.

Напомним, эту меру поддержки ввели в 2023 году. Выплату осуществляют за каждый сданный экзамен.

Анна Капустина