Одиннадцатиклассники из ХМАО получат по 100 тысяч рублей за отличную сдачу ЕГЭ

Выпускники 11 классов школ Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) получат по 100 тыс. руб. за сдачу ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. Выплата будет осуществляться за каждый отлично сданный экзамен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным правительства Югры, в 2023 году выпускники 9 и 11 классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) с 24 мая по 1 июля. На ГИА пойдут около 20,5 тыс. девятиклассников и 10 тыс. одиннадцатиклассников.

В пунктах сдачи экзаменов 98% камер видеонаблюдения будут работать в режиме онлайн. Записи будут храниться до 1 марта будущего года. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения аттестации подается участником ГИА, ЕГЭ непосредственно в день экзамена по соответствующему учебному предмету члену государственной экзаменационной комиссии Югры в пункте проведения экзамена.

Полина Хабарова

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