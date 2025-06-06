Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали за неуплату налогов на 431 млн рублей

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму более 431 млрд руб. и отмывании денег в особо крупном размере. Бизнес-коуч объявлена в межгосударственный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Тлиашинова

Фото: @inna__tliashinova Инна Тлиашинова

Фото: @inna__tliashinova

Адвокат бизнес-коуча Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что его клиентка находится в отпуске в Дубае и не скрывается.

Как установило следствие, в период с 2020 по 2022 год Инна Тлиашинова проводила семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения. Она применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом заработка 150 млн руб. в год, но в итоге получала гораздо больший доход. Предпринимательница не выплатила государству 431 млн руб. налогов. В отношении 43-летней предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов и отмывание денежных средств) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации доходов, полученных преступным путем).

Подробнее — в материале «Ъ» «Неуплата налогов — психология звезд».