Труп мужчины достали из колодца в деревне Новая в Ленинградской области

В деревне Новая Тосненского района Ленобласти из технического колодца достали тело мужчины. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Сигнал дежурному поступил 6 июня. На место была направлена смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, труп достали из колодца и передали полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тело мужчины нашли в камышах у Ладожского озера в районе поселка Назия.

Дарья Астанина