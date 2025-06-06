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Труп мужчины достали из колодца в деревне Новая в Ленинградской области

В деревне Новая Тосненского района Ленобласти из технического колодца достали тело мужчины. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Сигнал дежурному поступил 6 июня. На место была направлена смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, труп достали из колодца и передали полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тело мужчины нашли в камышах у Ладожского озера в районе поселка Назия.

Дарья Астанина

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