Средний срок товарного кредита в Тюменской области вырос на 10,8% за месяц

В Тюменской области (вместе с ЯНАО и ХМАО) средний срок POS-кредита (товарный кредит, оформляется, как правило, в магазине на совершенную покупку) увеличился на 10,8%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В марте 2025 года средний срок POS-кредита составлял 13,9 месяца, по данным на апрель он вырос до 15,4 месяца. В Свердловской области за этот же период средний срок такого кредитования увеличился с 13,3 месяца до 14,4 месяца (на 8,3%).

«Средний срок товарных кредитов растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года. Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В среднем по стране срок товарного кредита вырос на 10,5% — с 13,3 месяца до 14,7 месяца. Данный показатель, по утверждению НБКИ, растет второй месяц подряд, до июня 2024 года он почти непрерывно снижался.

Анна Капустина