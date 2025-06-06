Делегация от Ставрополья приняла участие в межрегиональном форуме в Армении

Представители России и Армении возложили цветы к памятнику «Мать Армения» в Ереване перед началом основной программы Российско-Армянского межрегионального форума. Делегацию от Ставропольского представил глава региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Российскую делегацию возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Армянскую сторону представлял председатель Национального собрания Ален Симонян.

Монумент воздвигнут в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. По словам губернатора, цветы у подножия памятника стали данью уважения всем, кто сражался за свободу и мир.

«Наши народы вместе прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, вместе ковали Победу и вместе восстанавливали разрушенные города и села»,— отметил Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул важность сохранения общей памяти и передачи правды о подвиге старшего поколения молодежи. Он выразил надежду, что уважение к общей истории всегда будет объединять людей в двух странах.

Николай Аксенов