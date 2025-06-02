В Анапе потушили пожар в гараже с автомобилем

В Анапе в с. Супсех потушили возгорание в гараже с автомобилем на площади 80 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сигнал о пожаре на ул. Советской поступил диспетчеру в 15:04, спустя минуту к месту возгорания направили подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

В 15:24 пожар удалось локализовать на площади 80 кв. м, в 15:32 ликвидировали открытое горение. К тушению пожара привлекли 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе в преддверии летнего сезона усилили противопожарные меры. С 28 марта по 30 сентября на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим. С начала года к административной ответственности привлекли 139 человек, наложены штрафы на сумму свыше 400 тыс. руб.