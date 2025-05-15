В Ростовской области аренда «Валдаев» оказалась невыгодной для туроператоров

На Дону аренда скоростных судов «Валдай–Р45» оказалась невыгодной для организации и проведения водных экскурсий. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на туроператора «Судаков Тревел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По данным издания, в 2024 году компания организовала два рейса в Азов и Семикаракорск, оплатив не только движение судна, но и его стоянку. Директор по развитию Сергей Новиков отметил, что туристы хотят задержаться в Азове или Семикаракорске, пообедать, спокойно осмотреть достопримечательности. «Однако каждая дополнительная минута — это ощутимые издержки. В итоге многим проще приобрести билет без экскурсионной программы, чтобы избежать дополнительных расходов», — подчеркнул топ-менеджер.

В Агентстве по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области заметили, что основное предназначение скоростных судов — пассажироперевозки, а не круизные рейсы. Длительных стоянок для «Валдаев» на Дону не предусмотрено, резюмировали в агентстве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что судоходная компания «Дон» запустила «Валдаи» на маршрутах из столицы региона в Семикаракорск и станицу Багаевскую.

Наталья Белоштейн