20 выпускников школ Ульяновской области написали ЕГЭ на 100 баллов

ЕГЭ по истории, литературе и химии на 100 баллов написали 20 выпускников школ Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это школьники из Базарносызганского, Мелекесского, Старомайнского и Чердаклинского районов, а также Новоульяновска, Димитровграда и Ульяновска.

Лидируют «химики» из них с заданиями полностью справились 10 выпускников. На втором месте восемь «литераторов». Стобалльниками по истории стали два выпускника.

В Тольятти Самарской области, по данным регионального минобра, по итогам первого экзамена, прошедшего 23 мая, высший балл получили 16 выпускников — 6 человек по химии, 8 — по литературе, 2 — по истории.

Андрей Васильев, Ульяновск