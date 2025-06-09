Практичный ретрофутуризм

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает не столько про ходовые качества, сколько про внешние данные и нюансы управления китайским электромобилем Ora 03.

«Приятной поездки, теперь можете расслабиться» — эти слова всякий раз появляются перед водителем на дисплее электромобиля после посадки. Предложение расслабиться — это не просто завлекательный прием, это своего рода база, на которой строится вся история взаимоотношений с этим электромобилем: ставка сделана на максимальную понятность в управлении, удобство водительской ориентировки на дороге, легкость маневрирования.

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Немного фактов. Ora — бренд китайского концерна Great Wall Motor (GWM). Марка была создана в 2018 году с целевой аудиторией, которая была заявлена как «прогрессивные городские жители 25–45 лет». А это значит: увлеченные современными технологиями, приверженцы экологичных подходов и применения альтернативных источников энергии. Название Ora происходит от имени математика Леонарда Эйлера, а логотип представляет собой восклицательный знак — как символ стремления GWM создавать продукты, способные восхищать.

В текущей российской линейке марки — две вариации автомобилей: Ora 03 и ее «спортивная» версия Ora 03 GT. Модель 03 создана на базе платформы L. E. M. O. N., обладает уменьшенной массой, что позволяет повышать динамические показатели (вот он, быстрый разгон!) и экономить энергию. Мощность трехфазного синхронного электродвигателя составляет 126 кВт, или 171 л. с., максимальная скорость — 150 км/ч, запас хода — до 500 км. Батарея литиевая, от компании CATL.

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Это хэтчбек в стиле ретро-футуризма, над обликом которого работала команда Эммануэля Дерта, ранее трудившегося в Porsche. Влияние немецкой практичности чувствуется в лаконичной внутренней отделке, оно заметно и во внешних формах, напоминающих ретро-стиль VW Beetle. Впрочем, ретро ограничивается дизайном, потому что по другим характеристикам эту машину олдскульной никак не назовешь. Достаточно упомянуть два ЖК-дисплея для отображения всей необходимой водителю информации и для настройки электромобиля. И тут мы возвращаемся к идее максимального комфорта, которую воплощали создатели Ora: передние кресла снабжены обогревом, вентиляцией и массажем. Панорамная крыша со сдвижным люком не просто добавляет простор и освещенность в салоне, но автоматика сама закрывает люк в целях безопасности и для снижения уровня шума, если скорость превысит 120 км/ч, или при первых каплях дождя. Оснащение также предусматривает систему кругового видеообзора и электропривод пятой двери с бесконтактным срабатыванием.

В машине есть многочисленные ассистенты водителя: адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, камера на лобовом стекле, считывающая дорожные знаки, ультразвуковые датчики. Все эти прекрасные функции, однако, могут смутить опытного водителя — столько информации тому, кто давно за рулем, попросту не нужно. А для начинающего водителя машина станет отличным проводником в увлекательный мир быстрой и комфортной езды — она, и правда, очень понятна в управлении.

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Создатели подчеркивают и простоту ее обслуживании. Судите сами: привычных для традиционных автомобилей расходных материалов — масла, масляного фильтра, свечей зажигания — ей не требуется. И даже тормозные колодки за счет рекуперации служат намного дольше.

Единственное, что может стать причиной легкого стресса,— это зарядка. Сеть зарядных станций развита только в столице, и поначалу требуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности: нужно скачать специальное приложение, зарегистрироваться, найти подходящую по разъему зарядку — и только тогда машину можно подпитать энергией, на что тоже требуется время. Ситуация идеальна для жителей загородных домов: можно заряжать машину в собственном гараже. Другими словами, электромобиль пока — не столько средство передвижения, сколько экзотика.

Ирина Кириенко