Челябинские полицейские перекрыли межрегиональный канал поставок героина

Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с челябинскими коллегами установили маршрут передвижения межрегиональных наркокурьеров. В отношении двух мигрантов, доставлявших героин, возбудили уголовные дела по ч. 1 с. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Операцию по задержанию граждан среднеазиатской республики 30 и 33 лет провели в Пермском крае вместе с местными полицейскими и росгвардейцами. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник в иномарке курьеров, где лежало 4 кг героина, и изъяли наркотики. Товар сообщники собирались продавать через интернет пермякам, свердловчанам и челябинцам.

Сейчас полицейские закрепляют доказательства и ищут других участников схемы. Двух подозреваемых заключили под стражу.

Виталина Ярховска