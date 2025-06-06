Дело о пропаганде нацистской символики завели на 29-летнего нижегородца

Нижегородские следователи задержали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в экстремизме по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда и публичное демонстрирование запрещенной символики). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По версии следствия, подвергнутый административному наказанию житель Сормовского района выкрикивал в присутствии соседей по квартире и дому лозунги, которые относятся к атрибутике и символике запрещенных в России экстремистских организаций. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

В региональном ГУ МВД добавили, что в 2024 году задержанный уже привлекался к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ за пропаганду нацистской символики. При обыске у нижегородца изъяли мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты и предмет, напоминающий гранату. Назначение последнего уточняется.

Анастасия Титова