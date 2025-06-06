СКР сообщил размер взятки, полученной представителем Росгвардии в Оренбурге

Замначальника управления Росгвардии по Оренбургской области — начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Писарев получил взятку в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Высокопоставленный силовик был задержан и арестован до 3 августа текущего года решением Ленинского районного суда Оренбурга. По данным следствия, с 2023 по 2024 год он получил лично, а также через посредника взятку на общую сумму 250 тыс. руб. от директора коммерческой структуры, за совершение действий в интересах организации, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области, сотрудники которого осуществляют оперативное сопровождение.

Андрей Сазонов