В Оренбурге арестован замначальника регионального управления Росгвардии

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал заместителя начальника управления Росгвардии по Оренбургской области — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Писарева. Он обвиняется в получении взятки (п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Обвиняемый и его адвокат ходатайствовали о домашнем аресте полковника, но получили отказ. Дмитрий Писарев будет находиться под стражей до 3 августа текущего года, Постановление суда не вступило в законную силу.

В следственных органах и региональном управлении Росгвардии ситуацию не комментируют. Информация о задержании высокопоставленного силовика появилась в пятницу, 6 июня.

Андрей Сазонов