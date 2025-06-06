В Челябинскую область не пустили пять тонн мороженого и масла из Казахстана

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ России запретили ввоз через пункт пропуска «Бугристое» 5 т мороженого и сливочного масла известного казахстанского производителя ТОО «ДЕП» из-за нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Машина следовала из соседней республики в Челябинск, однако специалисты отметили, что водитель нарушил установленный маршрут. К тому же, номер грузовика не совпадал с указанным в ветеринарном сертификате. Транспортное средство с товарами вернули на сопредельную территорию. Сотрудники Россельхознадзора составили акт нарушения ветеринарных правил.

Виталина Ярховска