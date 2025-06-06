В Кремле оценили слова Мерца про освобождение Германии только силами США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков негативно оценил высказывание Фридриха Мерца о Второй мировой войне. Канцлер ФРГ заявил, что Германию от нацизма освободили США, роль СССР он не упомянул.

Соответствующее заявление господин Мерц сделал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 5 июня. Канцлер среди прочего сказал, что США в результате высадки союзников в Нормандии в 1944 году закончили войну в Европе и поэтому могут способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«Негативно»,— ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, как в Кремле восприняли слова Фридриха Мерца.