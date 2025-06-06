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В Самаре «КамАЗ» сбил пешехода на Зубчаниновском шоссе

В пятницу, 6 июня, в 10:40 (MSK+1) произошло ДТП на Зубчаниновском шоссе с участием «КамАЗа» и пешехода. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель «КамАЗа» 1995 года рождения двигался со стороны ул. Воеводина в направлении ул. Товарной. Напротив дома №118 по Зубчаниновскому шоссе он наехал на женщину 1954 года рождения. Пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают оперативно спасательные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева

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