CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Гулиевой на лишение серебра Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию легкоатлетки Екатерины Гулиевой (ранее — Завьялова, Поистогова) на лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в беге на 800 м. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В том забеге Гулиева стала третьей. Серебряная медаль досталась ей из-за дисквалификации россиянки Марии Фарносовой (ранее — Савинова), которая финишировала первой. Обладательницей золотой медали стала южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня.

В 2015 году Гулиева была отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, однако она сохранила свою олимпийскую медаль. В 2024-м легкоатлетка была повторно дисквалифицирована. Ее результаты с 17 июля 2012-го по 20 октября 2014-го были аннулированы. 26 апреля 2024 гоlf Гулиева подала апелляцию на это решение в CAS.

После дисквалификации Гулиевой серебряная медаль достанется Памеле Джелимо из Кении, бронзовая — американке Алисии Монтано.

Екатерине Гулиевой 34 года. С 2021 года она выступает под флагом Турции.

Таисия Орлова