АМЗ снизил объем реализованной продукции из-за конкуренции на рынке

В 2024 году АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) снизило объемы реализации ленточных конвейеров. Согласно годовому отчету общества, денежный объем реализованных конвейеров уменьшился на 11,8% — с 729,9 млн до 643,2 млн руб. Также снизился объем реализации рудничных электровозов. Этот показатель составил 12,8 млн руб., что ниже результата предыдущего года в три раза (в 2023-м — 36,9 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Александровский машиностроительный завод» Фото: сайт «Александровский машиностроительный завод»

В документе указано, что снижение стоимости реализованной продукции вызвано снижением цен на конвейеры из-за «жесткой конкуренции». Если в 2023 году цены на эту категорию продукции снизились на 6%, то в 2024-м — на 22%. Главными сложностями работы на рынке изготовления товара стали высокая доля импортных составляющих в цене конечного продукта, длительный производственный цикл (6–7 месяцев), полное отсутствие или низкое авансирование со стороны заказчика.

По данным отчета, задержку производства в том числе спровоцировало влияние санкций. Погашение долгов и увеличение расходов на обслуживание кредитов также создало «высокую нагрузку на денежный поток предприятия». «В целях стабилизации и дальнейшего развития руководством завода проводятся переговоры с ПАО “Сбербанк” по привлечению дополнительного финансирования»,— указано в отчете.

АО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. Выручка завода в 2024 году составила 844 млн руб., убыток — 575 млн руб.