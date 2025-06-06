Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Долги по зарплате в 42 млн рублей взыскали с завода в Ставропольском крае

Сталелитейный завод в Невинномысске выплатил 1 тыс. работников задолженность по зарплате в размере 42,3 млн руб.. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Ставрополья.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предприятие по изготовлению стали в слитках накопило долги перед персоналом за март-апрель текущего года. Деньги поступили на счета специалистов в мае после того, как ситуацией заинтересовалась Государственная инспекция труда.

Теперь положение с долгами по заработной плате на данном предприятии находится под постоянным наблюдением Государственной инспекции труда в Ставропольском крае. К контролю также присоединились прокуратура, министерство труда и социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Николай Аксенов

Новости компаний Все