Супругов из Чайковского оштрафовали за продажу самогона

Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор супругам из Чайковского, обвинявшимся в производстве и сбыте продукции без маркировки, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Чайковского суда в соцсети. Фото: страница Чайковского суда в соцсети.

Как было установлено в ходе следствия и суда, в ноябре 2023 года супруги купили аппарат для изготовления алкогольной продукции в домашних условиях. Для реализации самогона они размещали объявления в соцсетях. В конце 2024 года обвиняемые продали спиртосодержащую продукцию общим объемом 140 литров под видом напитка «виски» в одно из развлекательных учреждений города Чайковского. После этого супруги были задержаны полицейскими, а незаконную продукцию изъяли из оборота.

Суд, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе наличия у супругов на иждивении двоих детей, оштрафовал каждого на 150 тыс. руб.