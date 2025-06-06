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В оренбургском управлении Росгвардии не комментируют информацию о задержании замначальника

В оренбургском управлении Росгвардии не комментируют появившуюся в СМИ информацию о задержании замначальника Дмитрия Писарева. В силовых структурах ее также не подтвердили.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее появились сведения, что был задержан начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии полковник Дмитрий Писарев. Его подозревают в получении взятки.

По данным СМИ, в отношении силовика проводятся следственные действия.

Евгений Чернов

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