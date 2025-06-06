В Челябинске 7 июня частично закроют движение на дороге по Шоссе Металлургов

В Металлургическом районе Челябинска 7 июня частично закроют движение по улице Шоссе Металлургов. Причиной являются работы на инженерных сетях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать в обоих направлениях не получится с 9:00 до 19:00 в районе дома №33 по Шоссе Металлургов.

Отмечается, что автобусы №10к, 105к и 300 будут объезжать закрытый участок по улице 50-летия ВЛКСМ. Остановку «Жукова» в сторону СНТ «Узункуль» на время работ перенесут к дому №38 по Жукова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Металлургическом районе до конца 8 июня также ограничено движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов. Нельзя проехать по четырем полосам из шести, с которых можно отправиться на Шоссе Металлургов и улицу Хлебозаводскую.