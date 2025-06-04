В Челябинске вновь продлили ограничения движения на улице Сталеваров

В Челябинске на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов продлили ограничения движения для реконструкции теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии.

До 23 часов 8 июня нельзя будет проехать по четырем полосам из шести, с которых можно отправиться на шоссе Металлургов и улицу Хлебозаводская. Движение в сторону улицы Социалистическая осуществляется по встречной полосе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап реконструкции теплотрассы на улице Сталеваров прошел с 27 мая по 1 июня. Со 2 июня, начался второй, который планировали закончить 6 июня.

Виталина Ярховска