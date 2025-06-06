Бывший профилакторий в Дзержинске не вызвал интереса у инвесторов

Признан несостоявшимся конкурс по продаже объекта культурного наследия — бывшего профилактория завода имени Свердлова в Дзержинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ДОМ.РФ» Фото: «ДОМ.РФ»

«Дом.РФ» выставлял находившееся в плохом состоянии историческое здание площадью более тысячи квадратных метров по стартовой цене 9,4 млн руб. Вместе с профилакторием на праве аренды предоставлялся земельный площадью почти 4 га, находящийся в федеральной собственности.

Восстановительные работы памятника архитектуры предлагалось завершить в 2028 году. Как сообщил организатор торгов, ни одной заявки от потенциальных инвесторов на конкурс по продаже этого ОКН не поступило.

Иван Сергеев