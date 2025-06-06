Арестована экс-начальница городской службы кладбищ Ижевска Ирина Янгирова

Бывшую начальницу городской службы кладбищ Ижевска Ирину Янгирову арестовали на два месяца — до 5 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение принял 6 июня Индустриальный райсуд города. Ее обвиняют в получении крупной взятки в особо крупном размере группой лиц по сговору (ст. 290 УК РФ). Подсудимая и ее защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что чиновница систематически получала взятки от коммерческих фирм за способствование выделению мест для захоронения на закрытых муниципальных кладбищах «Южное», «Хохряковское» и «Хохряковское 2». Это происходило с февраля 2023-го по декабрь 2024 года. Предполагаемая сумма взяток превысила 2,9 млн руб. Ирину Янгирову задержали 6 июня.

По делу также проходит ее заместитель Олег Панин. Он находится в СИЗО. Ему предъявлено аналогичное обвинение во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что фигурант получил 3,5 млн руб. от представителя похоронного дома «ИжРитуал» за выделение участков для захоронения на кладбищах «Южное» и «Хохряковское» без законных оснований.