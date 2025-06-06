Задержана бывшая начальница администрации кладбищ Ижевска по делу о взятках

Задержана бывшая начальница городской службы администрации кладбищ Ижевска Ирина Янгирова, ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц (ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. По статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что чиновница систематически получала взятки от коммерческих фирм за способствование выделению мест для захоронения на закрытых муниципальных кладбищах «Южное», «Хохряковское» и «Хохряковское 2». Это происходило с февраля 2023-го по декабрь 2024 года. Предполагаемая сумма взяток превысила 2,9 млн руб. Подготовлено ходатайство об избрании Ирине Янгировой меры пресечения в виде ареста.

Напомним, по делу также проходит ее заместитель Олег Панин. Он находится в СИЗО. Ему предъявлено аналогичное обвинение во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что фигурант получил 3,5 млн руб. от представителя похоронного дома «ИжРитуал» за выделение участков для захоронения на кладбищах «Южное» и «Хохряковское» без законных оснований.