Оставлен в силе приговор троим тольяттинцам за организацию фиктивных браков с мигрантами

Самарский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор нижестоящего суда тольяттинцам Артаку Галстяну, Ирине Бабушкиной и Шухратджону Мирзоеву, причастным к организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

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Согласно материалам дела, в 2018 году Артак Галстян договорился с Шухратджоном Мирзоевым об организации незаконного пребывания в РФ иностранцев путем заключения фиктивных браков.

В 2021 году сообщники за деньги организовали заключение двух фиктивных браков между гражданами Республики Таджикистан и гражданками России. Мужчины из Таджикистана получили разрешение на временное проживание (РВП) без учета квоты.

В 2022-2024 годах тольяттинцы за денежное вознаграждение организовали установление фиктивного отцовства граждан Таджикистана в отношении детей с гражданством России и фиктивный брак между гражданином Азербайджана и россиянкой.

В январе 2025 года Центральный районный суд Тольятти приговорил Ирину Бабушкину к двум годам семи месяцам исправительной колонии общего режима. Шухратджон Мирзоев приговорен к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Артак Галстян получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Защитники Галстяна и Мирзоева обратились в суд с апелляционными жалобами, в которых просили приговор суда изменить и назначить более мягкое наказание, не связанное с реальным сроком лишения свободы. Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, изучив материалы дела, пришла к выводу об отсутствии оснований для смягчения приговора.

Евгений Чернов