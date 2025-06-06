Комитет ГД одобрил закон о защите религиозных символов

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал принять в первом чтении проект о защите религиозных символов. Документ вводит запрет на изображение храмов без имеющихся у них религиозной символики. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что речь идет о запрете на ретушь и искажение символов на страницах печатных изданий и сайтах.

Проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» был внесен на рассмотрение 26 мая группой из 55 депутатов, в числе которых Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая (все — ЕР). Они предлагают дополнить ст. 3 закона новым пунктом, вводящим запрет на использование изображений зданий без религиозных символов, если в реальности они их имеют. Запрет касается СМИ, государственных и муниципальных эмблем, вывесок и рекламы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предлагаемые изменения направлены на «защиту чувств верующих», а также на «совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».

В заключении думского комитета говорится, что предложенная инициатива актуальна и рекомендована к принятию. Глава комитета Яна Лантратова также процитировала в заключении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявлявшего, что «затирание» крестов на изображениях храмов — это «попирание традиционных ценностей» и «попытка превратить многонациональную Россию в безнациональную и бесконфессиональную страну».

Полина Мотызлевская