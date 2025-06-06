Убытки германских ритейлеров от магазинных краж превысили €4 млрд в год

В Германии ежегодно совершается более 24 млн краж в магазинах (шоплифтинг). Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на данные исследовательского института EHI Retail Institute, который ведет статистику, опираясь на информацию об инвентарных запасах в магазинах и количестве проданных товаров. По его данным, потери ритейлеров от шоплифтинга в 2023 году составили €4,1 млрд. Кроме того, рост краж ведет к росту расходов на безопасность и охрану — они достигли уже €200 млн в год.

Как пишет Der Spiegel, по данным Министерства внутренних дел Германии, число краж в магазинах в 2024 году снизилось на 6,7%, составив 43,9 тыс. случаев. Однако издание цитирует мнения ритейлеров и аналитиков, которые отмечают, что эти данные не отражают реальных масштабов шоплифтинга, так как большинство случаев не фиксируется. Они сообщают о распространении самых разных способов магазинного воровства — от того, что обычные покупатели не пробивают часть товаров на кассе, до крупных краж дорогих продуктов, совершаемых организованными группировками.

В последние годы в условиях высокой инфляции сообщается о распространении шоплифтинга в разных странах, мировые ритейлеры несут все больше убытков от магазинного воровства. Британские власти сообщали, что число краж из магазинов выросло на 29% за год, завершившийся в июне 2024-го.

Яна Рождественская