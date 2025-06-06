Прокуратура проверит обеспечение лекарствами жителей северо-запада Башкирии

Аппарат прокуратуры Башкирии проконтролирует итоги проверок, проведенных по жалобам граждан на несвоевременное обеспечение льготников лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обращения были поданы заместителю министра здравоохранения республики Ольге Шайхутдиновой и начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Башкирии Марату Насырову во время их совместных приемов жителей Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района.

«В ходе личного приема обращались опекуны и родители несовершеннолетних, страдающих различными заболеваниями, пенсионеры и другие граждане, нуждающиеся в льготных медикаментах»,— говорится в пресс-релизе.

Идэль Гумеров