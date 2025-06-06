«Все дело в подаче»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как заведение продает напитки за $150 и $100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Papisteak Фото: @Papisteak

Ресторан нашел способ продавать коктейль за $150. В соцсетях обсуждают трюк стейк-хауса в Майами под названием Papi Steak. Коктейльная карта его недавно пополнилась новой позицией. В основе премиум-водка Belvedere — польский бренд был назван официальным напитком 24-й экранизации агента 007 «Спектр». К ней добавляется масло косточек грейпфрута и французский ликер Lillet Blanc с цитрусовыми нотами.

Клиент получает два бокала: один с коктейлем, другой — с маленькой баночкой черной икры на ледяной подушке. Но главное не это. К столику бокалы доставляются в яркой сумке Birkin от Hermes. Удержаться от публикации снимков в соцсетях буквально невозможно, и, конечно, контент немедленно стал вирусным. Содержимое гость забирает, сумку, естественно, придется вернуть, но эмоции от этого эпизода наверняка останутся надолго. Позиция в меню называется «Это не сумка, это коктейль». Это отсылка к цитате из «Секса в большом городе»: «It’s not a bag, it’s a Birkin».

В соцсетях у ресторана Papi Steak сотни тысяч подписчиков, что неудивительно. Сам формат стейк-хауса, как сообщается на сайте, сочетает в себе роскошь золотой эры Голливуда с современной энергией Майами. Специализируется, разумеется, на мясе, продвигает собственный уникальный соус. Место условно камерное — на 93 человека максимум. К яркой коктейльной карте прилагаются диджей-сеты до раннего утра.

Искушенным гедонистам, кстати, кроме основных коктейлей за $20 предлагают еще один опыт — за $100. Это «Папирацци», вроде ничего необычного: водка Grey Goose, Cointreau, гранат, агава, лимон… И снова дело в подаче. Напиток сервируют на бархатной салфетке. Бокал полностью покрыт стразами, рядом преподносится фотоаппарат для мгновенного снимка, устройство тоже целиком покрыто стразами. Мгновение — и вы немедленно получаете гламурное фото со сверкающим бокалом на память. Впрочем, одним снимком все это не ограничивается, кого мы тут обманываем.

Яна Лубнина