Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как гимнастка вернулась в спорт после травмы колена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Спортивная гимнастика — невероятно травмоопасный вид спорта. Даже во время больших турниров происходят порой ошибки, которые могут навсегда перечеркнуть карьеру спортсмена. Именно такую ошибку на чемпионате Европы 2011 года допустила тогда еще восходящая звезда российской гимнастики Алия Мустафина. Выполняя опорный прыжок, она неудачно приземлилась и повредила колено. С помоста девушку уносили на руках, а врачи констатировали разрыв крестообразных связок. Вернуться на уровень элитного спорта после таких травм получается, мягко говоря, не у всех. Прогнозы были один другого страшнее.

Но Мустафина начала приходить в гимнастический зал практически сразу после сложнейшей операции, причем даже когда могла передвигаться только с помощью костылей. На Олимпийские игры 2012-го в Лондон спортсменка умудрилась отобраться и взяла там полный комплект наград. Вершиной успеха тогда стало золото на брусьях. Казалось бы, можно смело заканчивать с гимнастикой, тем более что спортсменку стали преследовать боли в спине, из-за которых она пропустила чемпионат мира.

Затем была операция на мениске, и казалось, что Игры 2016-го ей уже недоступны. Но каким-то чудом Мустафина снова проходит отбор и опять увозит из Рио-де-Жанейро полный комплект медалей, включая золото на любимых брусьях. Даже после этого Королева, как звали статную красавицу болельщики, не ушла из спорта. В ее активе есть серебро чемпионата мира 2018 года. Для гимнастки, которую врачи списывали со счетов еще в 2011-м, такие результаты точно можно назвать фантастическими.

Владимир Осипов