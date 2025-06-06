Ульяновская область лидирует в ПФО по величине тарифа на капремонт

По данным сайта Gogov.ru (рейтинги, основанные на официальных документах и сообщениях органов власти), по итогам 2024 года Ульяновская область занимает третье место в ПФО по величине тарифа на капремонт МКД (от 10,25 руб. за кв. м до 10,49 руб. за кв. м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Лидирует в 2024 году по ПФО Пермский край (10,71), на втором месте Мордовия (10,65). В общероссийском рейтинге по величине тарифа в 2024 году Ульяновская область занимает 39 место. Самарская область — 59-е место (8,63 — 9,93), Оренбургская — 7-е место (7,65 — 12,26). Самые низкие в России тарифы на капремонт в 2024 году были в Хабаровском крае (1,67 – 8,32), самые высокие — в Москве (25,58).

По данным Telegram-канала «Управдом ЖКХ» (основан на официальных данных органов власти), в рейтинге ПФО по величине тарифа на капремонт МКД в 2025 году Ульяновская область стала абсолютным лидером, установив пять видов тарифов по видам МКД (постановление облправительства №1-П от 9 января 2025 года), из них минимальный — для МКД свыше 10 этажей (12,61 руб. за кв. м) и максимальный — для МКД до 9 этажей с крышными котельными (17,77).

Самарская область в этом рейтинге занимает 10-е место (8,63 — 9,93), Оренбургская область — пятое место (7,96 — 12,75).

Самый низкий минимальный тариф в Саратовской области — 3,54 руб. за кв.м.

Между тем, по данным регионального минэкономразвития, Ульяновская область по уровню средней зарплаты занимает девятое место в ПФО.

Андрей Васильев, Ульяновск