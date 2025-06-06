Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Усть-Лабинске трое подростков на мопеде пострадали в ДТП с иномаркой

В Усть-Лабинске водитель автомобиля Ford Explorer не уступил дорогу мопеду с тремя подростками на нерегулируемом перекрестке, в результате чего несовершеннолетние пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Мира. Водитель внедорожника столкнулся с мопедом Rockot, который не предназначен для движения по дорогам общего пользования. За рулем двухколесного транспорта находился подросток 2009 года рождения, с ним ехали двое пассажиров 2011 и 2007 годов рождения.

Трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Усть-Лабинскую центральную районную больницу.

Алина Зорина

Новости компаний Все