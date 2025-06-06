«Мечел» может не выплатить дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Мечела» (MOEX: MTLR) рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2024 год на все виды акций, сообщили в компании. Решение связано с получением убытка по итогам года. В прошлый раз компания выплачивала дивиденды в 2020 году. Общий объем выплат акционерам составил 162,3 млн руб.

В 2024 году «Мечел» получил чистый убыток по РСБУ в размере 9,9 млрд руб. Консолидированный чистый убыток компании достиг 37,1 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. годом ранее. Годовое собрание совета директоров «Мечела» назначено на 27 июня. Реестр для участия в очном собрании закроется 4 июня.

«Мечел» — один из российских лидеров по производству угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав группы входят торговые порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Металлоторговая сеть «Мечела» включает более 80 подразделений.