780 сотрудников МЧС дежурят в Татарстане во время празднования Курбан-байрама

В Татарстане на объектах проведения праздника Курбан-байрам дежурят 780 сотрудников МЧС по республике. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Среди них на местах работают 63 сотрудника государственного пожарного надзора. Еще 313 человек задействованы от пожарно-спасательных подразделений, 56 — от противопожарной службы Татарстана. На площадках также дежурят 348 пожарных добровольцев.

Мероприятия праздника Курбан-байрам проходят во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана на 960 религиозных объектах. Среди них 76 объектов в Казани и два на открытых площадках в Альметьевском и Алькеевском районах.

Перед проведением празднований сотрудники Госпожнадзора провели 960 профилактических мероприятий на площадках праздника. Инструктажи по мерам пожарной безопасности охватили почти 970 человек.

Диана Соловьёва