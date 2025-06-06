Пограничники Литвы высаживали пассажиров из поезда до Калининграда из-за паспортов

Заграничные паспорта РФ без биометрии становились причиной высадки пассажиров поездов, следующих в Калининградскую область. Сотрудники пограничной службы Литвы отказывали им в пересечении государственной границы, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Там разъяснили, как избежать таких случаев во время поездки. Пассажирам рекомендовали покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления с обязательным оформлением упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД). Во избежание аналогичных ситуаций следует заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.

Те, у кого уже есть на руках билеты на поезда сообщением в города Калининградской области, получат СМС с уведомлением об оформленном УПД-ЖД и с ссылкой на сайт для заполнения ранее упомянутой анкеты.

В случае, когда до поездки останется менее 28 часов, оформление упрощенного проездного становится невозможным. Владельцу небиометрического загранпаспорта может быть отказано в пересечении границы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания duty-free аэропорта Хельсинки в обход санкций торговала с Россией.

Татьяна Титаева