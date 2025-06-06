Должность первого замминистра промышленности и энергетики Чувашии занял Евгений Теллин. Распоряжение о назначении подписал председатель правительства республики Сергей Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Теллин назначен первым замглавы Минпромэнерго Чувашии

Фото: пресс-служба Правительства Чувашии Евгений Теллин назначен первым замглавы Минпромэнерго Чувашии

Фото: пресс-служба Правительства Чувашии

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Евгений Теллин окончил Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова с отличием по специальности «Мировая экономика».

В 2004–2020 годах он работал в банковских структурах. С 2021 года Евгений Теллин занимал пост заместителя руководителя Фонда развития промышленности Чувашии. В 2022 году глава республики Олег Николаев назначил господина Теллина руководителем Фонда.

Диана Соловьёва