Теплоход «Доброходъ» компании «Гама» станет беспилотным

Пассажирское судно «Доброходъ» круизной компании «Гама» станет беспилотным. Об этом сообщили в Российском классификационном обществе (РКО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Под наблюдением РКО начинается модернизация теплохода проекта ПКС-40. После модернизации судно будут использовать для пассажирских перевозок с полностью автономным управлением, говорится в сообщении.

«Доброходъ» был построен в 2015 году в Нижегородской области. Судно длиной 35,5 м и шириной 9,5 м вмещает до 200 пассажиров.

Как писал «Ъ-Приволжье», по заказу компании «Гама» в феврале 2025 года на Чкаловской судоверфи заложили первое в России электрическое автономное пассажирское судно «Сура 2.0».

Владимир Зубарев