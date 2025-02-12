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Электрическое пассажирское судно «Сура 2.0» заложили на Чкаловской судоверфи

На Чкаловской судоверфи 11 февраля 2025 года заложили электрическое пассажирское судно «Сура 2.0». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Пассажировместимость нового судна составляет 250 человек. Гибридная электроустановка способна обеспечить непрерывную работу в течение 20 часов. На судне установят систему автономного управления, контроль за движением можно будет производить из диспетчерского пункта с берега.

В региональном минпроме добавили, что «Сура 2.0» — первое в России электрическое автономное пассажирское судно. Проект разработали специалисты конструкторского бюро нижегородской группы компаний «Гама», выступающей заказчиком судна.

Галина Шамберина

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