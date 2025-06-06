Зарубежные СМИ: Какой ущерб Трамп и Маск могут нанести друг другу?

Западные СМИ назвали публичную ссору американского президента и богатейшего человека планеты «разводом года». Полгода назад Маск признавался Трампу в любви. А уже во вторник, 3 июня, раскритиковал президентский законопроект о расходах, назвав его «отвратительной мерзостью», и призвал уволить политиков, которые его поддержали. На пресс-конференции президент заявил, что разочарован Маском. После этого конфликт перешел в соцсети. Взаимная критика дошла до прямых угроз: речь о разрыве госконтрактов с компаниями Маска и закрытии программы NASA и SpaceX. Мировые СМИ рассуждают, какой ущерб оппоненты могут нанести друг другу. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

В Белом доме планируют телефонный разговор Дональда Трампа и Илона Маска, чтобы помирить их. Как пишет Politico, сотрудники администрации пытаются избежать эскалации. И последние заявления Трампа и Маска действительно звучат мягче и намекают на перемирие, добавляет издание. Они контрастируют с тоном онлайн-перепалки, за которой весь мир наблюдал в прямом эфире накануне вечером.

The New York Times выделяет несколько направлений, по которым Маск и Трамп могут ударить, если конфликт выйдет из-под контроля. Бизнесмен способен прекратить поддержку республиканской кампании, отказаться от исполнения госконтрактов и использовать свои соцсети для давления и публикации компромата. В ответ окружение Трампа предлагает проверить информацию о том, что Маск употребляет наркотики, и отозвать допуск к секретным данным. Сам Трамп публично допустил отзыв контрактов с компаниями Маска и призвал к экономии за их счет.

Reuters отмечает, что бизнес-империя Маска зависит от решений нескольких ключевых ведомств. Федеральная комиссия по связи решает, сможет ли SpaceX получить доступ к дополнительному радиоспектру. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) курирует клинические испытания имплантатов Neuralink. Национальное управление безопасностью движения на трассах расследует работу автопилота в роботакси Tesla. Комиссия по ценным бумагам и биржам судится с Маском по делу о покупке Twitter. Наконец, Федеральная торговая комиссия проверяет платформу X на предмет защиты персональных данных и соблюдения антимонопольного законодательства.

The Washington Post подчеркивает, что угроза Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon может стать ударом по космической программе США. SpaceX — единственная американская компания, которая стабильно доставляет астронавтов на МКС. Альтернатива — корабль Starliner от Boeing — не прошел полноценную проверку в пилотируемом режиме. При этом NASA уже вложило $4 млрд в новый проект SpaceX — ракету Starship, которую планируется использовать для высадки на Луну. Любое замораживание контрактов может нарушить графики американских миссий.

BBC оценивает масштаб государственной поддержки бизнеса Маска: только в 2024-м финансовом году SpaceX получила от правительства почти $4 млрд. Общий объем действующих контрактов оценивается в $22 млрд, из которых $15 млрд приходятся на NASA. Отдельный контракт с Пентагоном предусматривает запуск спутников в интересах национальной безопасности на сумму $733 млн. По данным The Washington Post, совокупная поддержка, включая субсидии, кредиты и налоговые льготы, за все время превышает $38 млрд.

Конфликт уже стал поводом для мемов: «Маск учредил ЧВК Tesla и начал набирать добровольцев в Техасе», пишут пользователи соцсетей. А кто-то шутит, что к утру конфликт разрешит Александр Лукашенко, и призывают Владимира Путина стать миротворцем и помирить бизнесмена и политика.

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